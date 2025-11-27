Najnowszy sondaż pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że Koalicja Obywatelska nadal może liczyć na najwyższe poparcie. Jednak przewaga nad konkurencją okazuje się niewielka, a brak w Sejmie partii koalicyjnych może sprawić, że obecna opozycja przejmie władzę.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to z poparciem na poziomie 30,9 proc. wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość wiele jednak nie traci do lidera i może liczyć na 26,4 proc. głosów.

Trzecie miejsce na podium niezmiennie zajmuje Konfederacja. Ugrupowanie zanotowało poparcie na poziomie 15,6 proc. co daje stabilną przewagę nad czwartą w zestawieniu Nową Lewicą (7,9 proc.) oraz piątą Konfederacją Korony Polskiej (6,4 proc.).

Jak wskazuje sondaż, inne formacje nie przekraczają progu wyborczego: Razem (3,1 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) oraz Polskę 2050 (1,5 proc.).

Sondaż partyjny przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI, w dniach 21-23 listopada 2025 roku, na próbie N=1000.

Źr. Interia