W obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie, opinie ekspertów coraz częściej wskazują na zbliżający się punkt zwrotny. Rafał Ziemkiewicz, znany publicysta związany z tygodnikiem „Do Rzeczy”, w swojej analizie kreśli scenariusz, w którym Kijów może być zmuszony do ustępstw przypominających kapitulację.

Według Ziemkiewicza, inicjatywy pokojowe płynące z Waszyngtonu nie są prawdziwymi negocjacjami, lecz próbą przekonania Rosji do przyjęcia warunków, które de facto oznaczają poddanie się Ukrainy. Administracja Donalda Trumpa, dążąc do szybkiego zakończenia konfliktu, zredukowała swoje pierwotne propozycje z 28 do zaledwie 19 punktów. Te zmiany mają rzekomo uczynić ofertę bardziej atrakcyjną dla Kijowa, ale w rzeczywistości zbliżają się do żądań Moskwy.

Kluczowe elementy planu obejmują rezygnację Ukrainy z części terytoriów w Donbasie, ograniczenie sił zbrojnych do poziomu 600 tysięcy żołnierzy oraz porzucenie ambicji dołączenia do NATO. Mimo stanowczego odrzucenia tych warunków przez ukraińskie władze, publicysta uważa, że presja międzynarodowa – zwłaszcza ze strony USA – w końcu zmusi Kijów do akceptacji. To nie zwycięstwo, lecz „kompensowana kapitulacja”, gdzie Ukraina otrzyma wsparcie w zamian za ustępstwa.

Polska w roli głównego płatnika

Jednym z najbardziej alarmujących aspektów analizy Ziemkiewicza jest rola Polski w tym scenariuszu. Jako najbliższy sąsiad i sojusznik Ukrainy, Warszawa może stać się głównym beneficjentem – ale i płatnikiem – wszelkich rekompensat. Publicysta argumentuje, że USA, unikając przyznania się do własnych porażek w konfrontacji z Rosją i Chinami (w tym ograniczeń w eksporcie surowców strategicznych jak metale rzadkie), przerzucą ciężar na Europę Środkową.

Polska, zdaniem eksperta, zapłaci „rachunek” nie tylko finansowo, ale także w sferze bezpieczeństwa. Kapitulacja Ukrainy mogłaby osłabić NATO, tworząc precedens dla rosyjskich wpływów w regionie. To scenariusz, w którym Warszawa ponosi koszty stabilizacji, absorbując potencjalne napięcia graniczne i ekonomiczne konsekwencje.

