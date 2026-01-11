Tragiczne sceny w miejscowości Grzebowilk na Mazowszu. Kulig zakończył się śmiercią 25-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło około godz. 23. Mężczyzna spadł z worka ciągniętego przez samochód. Sprawę wyjaśnia policja.

Tragedia rozegrała się w sobotę późnym wieczorem. Pięcioosobowa grupa znajomych zorganizowała kulig w miejscowości Grzebowilk na Mazowszu. Uczestnicy siedzieli na workach wypełnionych słomą, które ciągnął samochód osobowy.

„W trakcie wykonywania skrętu przez kierującego Nissanem, jeden z mężczyzn puścił się worka i uderzył w drzewo” – przekazał podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratownicze. Wcześniej również sami uczestnicy kuligu starali się pomóc koledze. Niestety wszystkie próby reanimacji nie przyniosły sukcesu i młody mężczyzna zmarł.

Policjanci zatrzymali kierowcę samochodu. Wiadomo już, że w chwili wypadku był trzeźwy.

Policjanci wyjaśniają szczegóły tragedii. „Decyzją prokuratora ciało 25-latka zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok” – dodał podkom. Markiewicz.

