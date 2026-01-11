Wstrząsające sceny w Nowosielcu na Podkarpaciu. 82-latek przejechał 6-latka, który w stanie ciężkim trafił do szpitala. Nie udało się jednak uratować życia kierowcy samochodu, choć podjęto reanimację.
Tragedia rozegrała się w niedzielę ok. godz. 9 w miejscowości Nowosielec w pow. niżańskim na Podkarpaciu. Wstępne ustalenia policji wskazują, że samochód uderzył w 6-latka, a następnie po nim przejechał.
„Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał” – powiedziała p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder, cytowana przez RMF FM.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie 82-latka za kierownicą. Wezwana na miejsce pomoc medyczna podjęła akcję reanimacyjną, ale mężczyzna zmarł.
6-latka w ciężkim stanie zabrano do szpitala.
Źr. RMF FM