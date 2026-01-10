W mieszkaniu w centrum Bielska Podlaskiego odnaleziono zwłoki kobiety. Wiele wskazuje na to, że sprawcą zbrodni jest syn zamordowanej. Mężczyzna miał opublikować w mediach społecznościowych drastyczne zdjęcie z miejsca zdarzenia.

Jak informują media, zwłoki kobiety odnaleziono w mieszkaniu w piątek po południu. Od tamtej pory na miejscu pracowali policyjni technicy, którzy zabezpieczali wszelkie dowody.

Według TVP Info funkcjonariusze zatrzymali domniemanego sprawcę. To najprawdopodobniej syn ofiary. Lokalne media dodają, że kobieta zginęła od ciosów zadanych ostrym narzędziem. Co więcej, po dokonaniu zbrodni, sprawca krążył po okolicy.

Lokalne media dowiedziały się również, że sprawca umieścił w sieci drastyczne zdjęcie potwierdzające jego sprawstwo. Widniały na nim zwłoki kobiety w kałuży krwi oraz leżący na nich zakrwawiony nóż.

Na razie policjanci nie informują o dalszych szczegółach sprawy. Z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę wynika, że sprawca może borykać się z poważnymi problemami psychologicznymi.

Źr. WP