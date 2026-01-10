Zima dała się we znaki również w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę o śmierci trzech osób, które zmarły w piątek w wyniku wychłodzenia. Od 1 października 2025 roku w wyniku wychłodzenia zmarło w sumie 17 osób. Służby zaapelowały do osób potrzebujących pomocy o zgłaszanie się pod nr 112.

Z informacji przekazanych przez RCB wynika, że do śmierci trzech osób w wyniku wychłodzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowościach – Jelnica, Sporniak i Krebsówka. Od 1 października zima spowodowała śmierć już 17 osób.

RCB apeluje o dbanie o swoje bezpieczeństwo podczas mrozów. Policja we wpisie zamieszczonym ja platformie X także zaapelowała, by zgłaszać osoby, które mogą potrzebować pomocy. „Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie” – podkreślono.

‼️ Minionej doby *3* osoby zmarły z wychłodzenia.



Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy — nie zwlekaj.

Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy — nie zwlekaj.

📞 Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie.

W piątek wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw. Zagrożeni alertami byli mieszkańcy woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części woj.: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

