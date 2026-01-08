W jednym ze sklepów spożywczych w Gdyni doszło do incydentu. Mężczyzna wstrzyknął coś do butelki z octem, a następnie odstawił ją na sklepową półkę. Wszystko uchwyciła kamera monitoringu. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania.

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów sieci Żabka przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni. Na nagraniu z kamery monitoringu widać, jak pewien mężczyzna od razu po wejściu do sklepu poszedł do części, w której stały butelki z octem. Do jednej z nich wstrzyknął nieznaną substancję, po czym odstawił butelkę na półkę i natychmiast wyszedł ze sklepu.

„Wykonano czynności procesowe, ocet został zabezpieczony i w tej chwili czekamy na wyniki badań” – przekazał asp. Sowa cytowany przez Polsat News. Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób mężczyzna otworzył butelkę, ani co dokładnie wlał do środka. Trzeba zaczekać na wyniki badań.

Policjanci po otrzymaniu zawiadomienia od razu przystąpili do poszukiwań sprawcy. Szybko osiągnięto sukces. „Ustalono tożsamość mężczyzny, którego wizerunek zarejestrowano przez monitoring. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni został on zatrzymany w bardzo krótkim czasie od momentu zgłoszenia zdarzenia” – informują policjanci w komunikacie.

Na razie nie wiadomo jednak ani jaką substancję wstrzyknął do butelki, ani dlaczego to w ogóle zrobił. Trwają czynności policjantów.

