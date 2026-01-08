Wstrząsająca sprawa gwałtu na młodej policjantce w Oddziale Prewencji Policji w Piasecznie ujawnia poważne luki w procedurach śledczych. Podejrzany przełożony został przebadany na obecność alkoholu dopiero po pięciu godzinach od zdarzenia, co budzi liczne wątpliwości co do efektywności działań policji. Minister Marcin Kierwiński broni reakcji służb, ale opozycja z PiS zarzuca opóźnienia i polityczne tuszowanie.

Do tragicznego incydentu doszło w nocy z 2 na 3 stycznia 2026 roku, około godziny 3:30, na terenie warszawskiego Oddziału Prewencji Policji w Piasecznie. Ofiarą padła młoda policjantka, a podejrzanym jest jej bezpośredni przełożony, oskarżony o gwałt oraz zmuszenie do innej czynności seksualnej.

Pierwsze badanie alkomatem przeprowadzono dopiero o godzinie 8:15, czyli pięć godzin po zdarzeniu. Wynik potwierdził obecność alkoholu u podejrzanego. W międzyczasie, od godziny 10:35 do 12:00, przyjmowano zawiadomienie od pokrzywdzonej i przeprowadzono jej przesłuchanie.

Zatrzymanie nastąpiło dopiero o godzinie 14:45 przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji (BSW) z Warszawy. Oznacza to, że od momentu zdarzenia minęło prawie 12 godzin, podczas których podejrzany przebywał na terenie tej samej jednostki pod nadzorem dowództwa Oddziału Prewencji. Taka sytuacja rodzi pytania o potencjalny konflikt interesów i ryzyko wpływu na dowody.

Krytyka procedur. Nadzór i opóźnienia pod lupą

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, potwierdził, że przez cały ten czas podejrzany był „pod nadzorem dowództwa warszawskiego Oddziału Prewencji Policji”. Eksperci i obserwatorzy wskazują, że taki układ mógł umożliwić tuszowanie sprawy, zwłaszcza że nadzorujący byli bezpośrednio odpowiedzialni za funkcjonowanie jednostki. Czynności procesowe w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie rozpoczęły się następnego dnia, 4 stycznia, o godzinie 13:30. Posiedzenie aresztowe w Sądzie Rejonowym w Piasecznie miało miejsce 5 stycznia od godziny 11:00, a decyzja o tymczasowym aresztowaniu zapadła między 13:00 a 14:00.

Te opóźnienia stały się przedmiotem ostrej krytyki. W kontekście rosnącej liczby spraw dotyczących nadużyć w służbach mundurowych, taka zwłoka może podważać zaufanie społeczeństwa do policji.

Reakcje polityczne. Kierwiński kontra PiS

Sprawa szybko nabrała wymiaru politycznego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, w ostrych słowach skrytykował posłów Prawa i Sprawiedliwości podczas sejmowej debaty. – Nie mogę już słuchać, jak się zachowujecie hieny z PiS-u. Jesteście hienami. Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo. W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa – oświadczył Kierwiński. Opozycja z PiS ripostuje, wskazując na faktyczne opóźnienia jako dowód na zaniedbania obecnego rządu.

W odpowiedzi na skandal, 7 stycznia 2026 roku odwołano zastępcę dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Decyzja ta była motywowana podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza oraz brakiem właściwego nadzoru służbowego nad kompanią. Dodatkowo, wdrożono postępowanie dyscyplinarne wobec dowódcy plutonu. Te kroki mają na celu przywrócenie wiarygodności służb, ale eksperci podkreślają potrzebę szerszych reform, w tym przyspieszenia procedur wewnętrznych śledztw i niezależnego nadzoru nad jednostkami policji.

