W piątek po południu Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny apel „o natychmiastowe opuszczenie Iranu”. Resort odradza wszelkie podróże do tego państwa oraz zachęca do rejestracji w systemie Odyseusz.

MSZ przypomina, że Odyseusz to podstawowy kanał kontaktu placówek dyplomatycznych z obywatelami w sytuacjach kryzysowych.

❗️Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna❗️



Odyseusz to podstawowy kanał kontaktu placówek dyplomatycznych z obywatelami w sytuacjach kryzysowych.

W Iranie od wielu dni trwają gwałtowne protesty antyrządowe. Oliwy do ognia dolał Donald Trump, który ogłosił, że USA „bardzo uważnie” obserwują sytuację w Iranie. Ostrzegł, że jeśli dojdzie do „zabijania ludzi, tak jak miało to miejsce wcześniej”, Stany Zjednoczone uderzą „bardzo mocno”.

Do chwili obecnej liczba ofiar wzrosła co najmniej do 45 osób. Z kolei co najmniej 2000 osób trafiło do aresztów.

Źr. Polsat News; X