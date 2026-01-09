W piątek po południu Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny apel „o natychmiastowe opuszczenie Iranu”. Resort odradza wszelkie podróże do tego państwa oraz zachęca do rejestracji w systemie Odyseusz.
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa. Zarejestruj się w systemie Odyseusz – to realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji” – zaapelowało MSZ w specjalnym komunikacie.
MSZ przypomina, że Odyseusz to podstawowy kanał kontaktu placówek dyplomatycznych z obywatelami w sytuacjach kryzysowych.
W Iranie od wielu dni trwają gwałtowne protesty antyrządowe. Oliwy do ognia dolał Donald Trump, który ogłosił, że USA „bardzo uważnie” obserwują sytuację w Iranie. Ostrzegł, że jeśli dojdzie do „zabijania ludzi, tak jak miało to miejsce wcześniej”, Stany Zjednoczone uderzą „bardzo mocno”.
Do chwili obecnej liczba ofiar wzrosła co najmniej do 45 osób. Z kolei co najmniej 2000 osób trafiło do aresztów.
Przeczytaj również:
- Zacharowa ostrzega koalicję chętnych. „Będziemy strzelać”
- Atak na Grenlandię? Armia otrzymała wytyczne, otworzą ogień bez rozkazu
- Amerykanie się nie zatrzymują! Właśnie przejęli kolejny statek
Źr. Polsat News; X