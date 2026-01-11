Wczesnym rankiem w niedzielę, 11 stycznia 2026 roku, w miejscowości Tarnowo Podgórne pod Poznaniem wybuchł potężny pożar w hali magazynowej. Służby ratunkowe natychmiast podjęły akcję, angażując znaczną liczbę sił i środków. Mieszkańcy okolicy zostali ostrzeżeni przed silnym zadymieniem, co skłoniło lokalne władze do wydania specjalnych zaleceń.

Do zdarzenia doszło na ulicy Kruczej w Tarnowie Podgórnym, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb około godziny 6:36. Ogień objął dużą halę magazynową o imponujących wymiarach – około 200 metrów długości i 60 metrów szerokości. Płomienie szybko się rozprzestrzeniły, tworząc poważne zagrożenie dla otoczenia. Na szczęście, według wstępnych raportów, nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. Brak również informacji o konieczności ewakuacji pobliskich budynków, choć sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Zaangażowanie Służb Ratunkowych

W odpowiedzi na alarm pożarowy na miejsce skierowano imponującą liczbę zasobów. W akcji uczestniczy około 30 jednostek straży pożarnej, w tym specjalistyczna Grupa Operacyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy pracują niestrudzenie, starając się opanować żywioł i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Walka z pożarem trwa, a służby wykorzystują zaawansowany sprzęt, by jak najszybciej ugasić płomienie. Przyczyna wybuchu ognia nie została jeszcze ustalona – śledztwo w tej sprawie zostanie wszczęte po zakończeniu akcji ratunkowej.

Ostrzeżenia dla Mieszkańców

Ze względu na gęsty dym unoszący się nad okolicą, władze Gminy Tarnowo Podgórne wydały pilny komunikat. Mieszkańcom zaleca się zamknięcie okien i drzwi oraz unikanie wychodzenia z domów, dopóki sytuacja nie zostanie opanowana. To działanie ma na celu minimalizację ryzyka zdrowotnego związanego z wdychaniem szkodliwych substancji. Lokalne służby podkreślają, że priorytetem jest ochrona zdrowia publicznego, a wszelkie aktualizacje będą przekazywane na bieżąco poprzez oficjalne kanały.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News