Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, wydał postanowienie o powołaniu Grzegorza Ksepko do składu Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Decyzja ta, ogłoszona przez Kancelarię Prezydenta, podkreśla znaczenie doświadczonych prawników w kluczowych organach państwa.

Postanowienie prezydenckie datowane na 6 listopada 2025 r. weszło w życie następnego dnia, czyli 7 listopada. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 25 listopada 2025 r. podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Jako członek KRS, Ksepko będzie uczestniczył w procesach związanych z nominacjami sędziowskimi, co ma bezpośredni wpływ na niezależność i efektywność wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Krajowa Rada Sądownictwa pełni funkcję strażnika niezależności sądów, zgodnie z Konstytucją RP. Powołanie nowego członka może wpłynąć na kierunki prac rady, szczególnie w kontekście reform sądowych i debat o ich zgodności z prawem unijnym.

Profil zawodowy i polityczny Grzegorza Ksepko

Grzegorz Ksepko to doświadczony prawnik. W okresie rządów PIS odegrał kluczową rolę w przygotowaniu projektów ustaw, w tym dotyczących lustracji oraz zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Przed zaangażowaniem politycznym Ksepko prowadził działalność adwokacką. W latach 2006–2016 był wspólnikiem w sopockiej kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy, która zyskała miano „prezydenckiej” dzięki bliskim związkom z rodziną Kaczyńskich. Wśród współpracowników znajdowali się Adam Jedliński, zaufany Lechowi Kaczyńskiemu, oraz Marta Kaczyńska, która odbywała tam aplikację prawniczą. Po 2016 r. Ksepko przeszedł do sektora energetycznego: od lutego 2016 do marca 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa spółki Energa, a następnie objął podobne stanowisko w Lotos Petrobaltic. Jego kariera łączy elementy prawa, zarządzania biznesem i aktywności publicznej.

