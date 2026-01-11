W najnowszym wpisie na platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaskoczył opinię publiczną, popierając pomysł, by sekretarz stanu Marco Rubio objął stanowisko prezydenta Kuby. Ta sugestia pojawia się w kontekście napiętych relacji USA-Kuba po niedawnej operacji wojskowej w Wenezueli.

Tydzień po udanej akcji sił amerykańskich w Caracas, gdzie pojmano Nicolasa Maduro – wieloletniego przywódcę Wenezueli – Donald Trump postanowił skomentować sytuację na Kubie. W operacji zginęło kilkadziesiąt osób z wenezuelskich i kubańskich służb bezpieczeństwa. Trump udostępnił post użytkownika Cliffa Smitha, konserwatywnego komentatora z Kalifornii, który zasugerował, że Rubio, jako syn kubańskich imigrantów, mógłby przejąć stery na wyspie. Prezydent USA dodał lakoniczny komentarz: „Brzmi świetnie”.

To nie pierwszy raz, gdy Trump porusza temat Kuby. W swoim poście podkreślił, że wyspa przez lata korzystała z ogromnych dostaw ropy naftowej i funduszy z Wenezueli w zamian za zapewnianie „ochrony” tamtejszym dyktatorom. – Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ropy i pieniędzy z Wenezueli. Ale już nie! Większość tych Kubańczyków zginęła w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu” – napisał Trump. Ostrzegł przy tym rząd w Hawanie, że czas na negocjacje z Waszyngtonem dobiega końca, zanim będzie za późno.

Kim Jest Marco Rubio?

Marco Rubio, aktualny sekretarz stanu USA, ma korzenie kubańskie – jego rodzice emigrowali z wyspy w poszukiwaniu lepszego życia. Ta osobista historia czyni go symbolicznym kandydatem w oczach niektórych komentatorów, choć sugestia Trumpa wydaje się bardziej prowokacyjna niż realna. Rubio od lat jest znany z twardego stanowiska wobec reżimów komunistycznych w Ameryce Łacińskiej, co mogłoby tłumaczyć wybór Smitha i aprobatę Trumpa.

Komunistyczny rząd Kuby nie odniósł się bezpośrednio do pomysłu z Rubio w roli prezydenta. Jednak minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez zareagował na szerszy kontekst działań USA. Na platformie X napisał -Prawo i sprawiedliwość są po stronie Kuby. Oskarżył Stany Zjednoczone o zachowanie – wymykającego się spod kontroli przestępczego hegemona, który zagraża pokojowi nie tylko na półkuli zachodniej, ale na całym świecie. Te słowa podkreślają rosnące napięcie w relacjach bilateralnych.

