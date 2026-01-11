Jak podaje sport.pl, Kamil Stoch po swoim ostatnim w karierze skoku w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi nie był w stanie od razu udzielić komentarza. Potrzebował chwili w objęciach żony Ewy Bilan-Stoch, zanim zebrał emocje. Na miejsce przybył również Karol Nawrocki – Prezydent RP.

Trzykrotny mistrz olimpijski mówił później o ogromnej wdzięczności wobec kibiców, którzy tłumnie przyszli pożegnać go w Zakopanem. Chwila była niezwykle wzruszająca, a fani zgromadzeni wokół skoczni dla wyraz swojego szacunku wobec Kamila Stocha.

Na trybunach pojawił się również prezydent RP Karol Nawrocki, który — jak podaje portal — specjalnie przyjechał zobaczyć występ Stocha. Po zakończeniu zawodów prezydent przedostał się przez tłum, by uścisnąć mu dłoń i złożyć osobiste podziękowania. Wcześniej przygotowany dla Stocha plakat nie został, jak podaje sport.pl, jednak wręczony przed kamerami.

Telewidzowie widzieli, jak Stoch mija podium i kieruje się w stronę zeskoku, gdzie w okolicach 150. metra oddał głęboki ukłon publiczności. Chwilę później doszło do wspólnego odśpiewania hymnu Polski przez Stocha, prezydenta i kibiców — a capella, bez podkładu muzycznego. W Zakopanem panowała atmosfera pożegnania wielkiej kariery.

Stoch przyznał, że poruszyła go postawa niemal 20-tysięcznej publiczności, która żegnała go z ciepłem i bezwarunkowym wsparciem — niezależnie od wyników. Dopytywany o obecność prezydenta Karola Nawrockiego, odparł z uśmiechem: – Nie miałem w grafiku pana prezydenta, ale jest mi bardzo miło, że najważniejszy człowiek w kraju zaszczycił nas swoją obecnością.

