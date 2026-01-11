Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w programie „Fakty po Faktach” TVN24, że premier Donald Tusk nawiązał bezpośredni kontakt z prezydentem Karolem Nawrockim jeszcze przed Sylwestrem.

Właśnie wtedy – jak ujawnił – obaj politycy ustalili termin spotkania, do którego ostatecznie doszło w miniony piątek w Pałacu Prezydenckim. Według relacji rzecznika rozmowy dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z Ukrainą, a sam przebieg określił jako „bardzo dobre, konstruktywne i merytoryczne”.

Leśkiewicz zwrócił uwagę, że „premier już od dawna się nie spotkał z panem prezydentem Karolem Nawrockim”. Podkreślił równocześnie, że prezydent przyjął propozycję rozmowy, gdy tylko szef rządu o nią poprosił.

W rozmowie pojawił się również wątek wcześniejszych deklaracji Donalda Tuska. Dziennikarze przypomnieli jego wypowiedzi z połowy grudnia, gdy premier sugerował, że wielokrotnie próbował się kontaktować z głową państwa. Na to rzecznik odparł, że szef rządu „nie dzwonił ani razu”, dodając: „Nie było takiego połączenia ani SMS-a”. Prowadzący zasugerował, że możliwe było użycie niewłaściwego numeru. Leśkiewicz odesłał w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przypominając jednocześnie, że do dyspozycji obu stron istnieje kilka kanałów komunikacji – zarówno bezpośrednich, jak i poprzez kancelarie oraz gabinety. Jak zaznaczył, z żadnego z nich nie korzystano aż do rozmowy tuż przed końcem roku.

Dopytywany o to, czy prezydent ma bezpośredni numer do premiera, rzecznik odpowiedział, że „teraz ma”, ponieważ kontakt został nawiązany dopiero przed sylwestrem. Z uśmiechem dodał później: „Więc jednak udało się ten dobry numer uzyskać”.

