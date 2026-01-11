W USA wciąż rozważany jest scenariusz użycia siły w kontekście zdobycia wpływów na Grenlandii. Taka perspektywa budzi poważne obawy ekspertów od bezpieczeństwa. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z „Faktem” ocenił, że ewentualna interwencja militarna oznaczałaby koniec NATO. — NATO byłoby martwe w momencie wojny między państwami członkowskimi — stwierdził.

Prezydent Donald Trump nie zarzucił dotychczas koncepcji przejęcia wyspy. Podczas konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przypomniała, że — „wykorzystanie sił zbrojnych USA jest oczywiście zawsze opcją, którą dowódca ma do dyspozycji”. Równolegle pojawiają się doniesienia, że amerykański przywódca wolałby „kupić” Grenlandię, oferując mieszkańcom nawet do 100 tys. dolarów w zamian za poparcie oderwania terytorium od Danii.

Generał Koziej ocenił, że wariant militarny, choć teoretycznie możliwy, byłby destrukcyjny dla całego systemu bezpieczeństwa w Europie. — Przede wszystkim operacja zbrojna Amerykanów na Grenlandii to niewyobrażalna opcja. To musiałoby oznaczać koniec Sojuszu Północnoatlantyckiego — powiedział. — Zbrojna operacja na Grenlandii ze strony Stanów Zjednoczonych, to opcja o śladowym stopniu prawdopodobieństwa. Gdyby do niej doszło, oczywiście Sojusz Północnoatlantycki nie mógłby zareagować w żaden sposób — podkreślił, dodając, że konflikt w obrębie NATO sparaliżowałby cały pakt.

Zdaniem byłego szefa BBN o wiele bardziej realistyczny jest tzw. scenariusz „hybrydowego przejęcia”, niewymagający otwartego starcia militarnego. — A więc przy wykorzystaniu różnych innych instrumentów, ale nie tych zbrojnych. Poniżej poziomu otwartej operacji wojskowej, a więc za pomocą finansowych transakcji, politycznych negocjacji z władzami Grenlandii, zachęt, nacisków, presji — wyliczał generał.

Według Kozieja w takim układzie Grenlandia mogłaby zachować status autonomii w ramach Danii, a Stany Zjednoczone zyskałyby z kolei możliwość wynegocjowania znacznie szerszej obecności wojskowej na wyspie.

