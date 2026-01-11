Donald Trump nakazał dowódcom opracowanie planu inwazji na Grenlandię – informują amerykańskie media powołujące się na źródła w wojsku. Według artykułu „Daily Mail” część dowódców wojskowych uznało to za niezgodne z prawem i szalone.

Informację o rozkazie amerykańskiego prezydenta przekazał „Daily Mail”. Z ustaleń redakcji wynika, że sukces operacji w Wenezueli ośmielił „jastrzębie” z otoczenia Trumpa do dalszych ofensywnych działań. W tym celu Donald Trump miał zlecić Wspólnemu Dowództwu Operacji Specjalnych (JSOC) przygotowanie planu inwazji na Grenlandię.

Gazeta dowiedziała się, że rozkaz prezydenta spotkał się z oporem części dowódców wojskowych. Szefowie sztabów mieli uznać, że taki krok byłby nie tylko niezgodny z planem, ale również nie uzyskałby akceptacji Kongresu.

„Próbowali odwrócić uwagę Trumpa, rozmawiając o mniej kontrowersyjnych środkach, takich jak przechwytywanie rosyjskich „statków-widm” lub przeprowadzenie ataku na Iran” – twierdzi informator „Daily Mail”.

Redakcja gazety twierdzi ponadto, że przeciwnicy tego planu uznali go za „szalony”. Mają rzekomo mówić, że „to jak radzenie sobie z pięciolatkiem”.

