Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nie porzuca swojej ostrej i konfrontacyjnej retoryki. W reakcji na niedawne działania Emmanuela Macrona, opublikował nagranie z ataku hipersoniczną rakietą Oresznik zdolną do przenoszenia głowic nuklearnych.

Macron zabiega wśród francuskich deputowanych o szerokie poparcie dla inicjatywy koalicji chętnych. Francuzi, Brytyjczycy i inne państwa europejskie deklarują chęć wysłania swoich wojsk na Ukrainę po zawarciu rozejmu z Rosją. Ich zadaniem byłoby utrzymanie pokoju.

To bardzo nie podoba się Rosjanom. Miedwiediew wykorzystał tę okazję do sformułowania ponownych gróźb po adresem państw europejskich.

„Rządzący europejscy głupcy chcą jednak wojny w Europie. Powtarzano to już tysiące razy: Rosja nie zaakceptuje obecności żadnych europejskich ani NATO-wskich wojsk na Ukrainie, ale nie, Micron nadal rozpowszechnia te żałosne bzdury” – rozpoczął swój wpis Miedwiediew.

Do wpisu dołączył nagranie zarejestrowane na Ukrainie. Ukazuje ono moment uderzenia rosyjskiej hipersonicznej rakiety balistycznej Oresznik. Posiada ona zdolność do przenoszenia głowic nuklearnych. Miedwiediew sugeruje, że Rosja może tę broń wykorzystać do uderzenia w Europę. „No cóż, proszę bardzo. Oto, co otrzymacie” – podsumował.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

Źr. Polsat News