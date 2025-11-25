Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, w ostrych słowach skrytykował europejskich przywódców za nieudane próby rozwiązania konfliktu na Ukrainie. W kontekście nowego amerykańskiego planu pokojowego, Ławrow oskarżył Europę o marnowanie szans od 2014 roku, proponując jednocześnie alternatywnych mediatorów.

Od lat proces pokojowy dotyczący Ukrainy napotyka na liczne przeszkody. Ławrow podkreślił, że Europa, w tym kraje takie jak Francja i Niemcy, wielokrotnie nie wykorzystała okazji do osiągnięcia trwałego porozumienia. Nawiązując do porozumień mińskich, rosyjski minister stwierdził, że każde zbliżenie do rozwiązania kończyło się fiaskiem z powodu łamania ustaleń. – Europa zawiodła pod każdym względem, począwszy od 2014 roku” – powiedział Ławrow podczas konferencji prasowej z białoruskimi odpowiednikami, cytowany przez agencję RIA Novosti.

W jego ocenie, europejscy liderzy z Brukseli, Paryża i Berlina stracili wiarygodność. – Za każdym razem, gdy osiągano postęp, porozumienia te były łamane – dodał, kierując pod adresem Europejczyków dosadne słowa: „Mieliście szanse, chłopaki, ale je zmarnowaliście i nie wykorzystaliście”. To nie pierwszy raz, gdy rosyjska dyplomacja podkreśla rzekome błędy Zachodu w negocjacjach pokojowych dla Ukrainy, co wpisuje się w szerszy narrację o odpowiedzialności za eskalację konfliktu.

Amerykański plan pokojowy. Rosja gotowa do dyskusji

Centralnym punktem wypowiedzi Ławrowa był nowy plan pokojowy dla Ukrainy, zaproponowany przez Stany Zjednoczone. Według rosyjskiego ministra, dokument opiera się na kluczowych ustaleniach z sierpniowego szczytu rosyjsko-amerykańskiego w Anchorage. Rosja wyraziła zainteresowanie inicjatywą, choć plan dotarł do Moskwy nieoficjalnymi kanałami. – Doceniamy stanowisko Stanów Zjednoczonych, które są jedynym zachodnim liderem, w przeciwieństwie do Londynu, Brukseli, Paryża i Berlina, który podjął inicjatywę znalezienia rozwiązania – stwierdził Ławrow.

Jednak rosyjski dyplomata ostrzegł przed manipulacjami. Oskarżył niektóre strony o celowe wycieki treści planu do mediów, co miało na celu wywołanie chaosu i podważenie wysiłków prezydenta Donalda Trumpa. – Ci, którzy próbują zrozumieć przedłożone dokumenty, po pierwsze, celowo je ujawnili, aby wywołać szum w mediach – powiedział, dodając, że próby zmiany kluczowych elementów porozumień z Anchorage „zmieniłyby sytuację zupełnie”. Rosja deklaruje gotowość do negocjacji, ale pod warunkiem zachowania integralności ustaleń.

