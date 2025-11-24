W trakcie wizyty w Pradze Prezydent RP Karol Nawrocki ponowił zaproszenie dla ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do stolicy Polski. Jednocześnie, podczas rozmów z czeskim prezydentem Petrem Pavelem, Nawrocki zaproponował, żeby Polska stała się hubem energetycznym dla gazu LNG.

Podczas wspólnej konferencji prasowej w Pradze, prezydenci Polski i Czech zostali zapytani o 28-punktowy amerykański plan pokojowy dotyczący konfliktu na Ukrainie. Petr Pavel wyraził mieszane odczucia co do wstępnych ocen propozycji, ale pozytywnie odniósł się do niedawnych konsultacji w Genewie. W spotkaniu wzięli udział doradcy ds. bezpieczeństwa z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, USA, UE oraz Ukrainy.

Pavel zaznaczył, że Europa musi aktywnie uczestniczyć w procesie pokojowym, gdyż wojna na Ukrainie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo całego kontynentu. – Ostateczne rozwiązanie musi być realistyczne, zgodne z międzynarodowymi normami i nie karać ofiary agresji bardziej niż sprawcy -parafrazując jego słowa. Podkreślił potrzebę reprezentacji interesów europejskich państw w negocjacjach.

Stanowisko Nawrockiego wobec Rosji i roli Trumpa

Karol Nawrocki, pytany o wykorzystanie relacji z administracją Donalda Trumpa w kontekście planu pokojowego, potwierdził, że sytuacja na Ukrainie jest stałym tematem rozmów, w tym z amerykańskim prezydentem. Podkreślił, że Rosja pozostaje agresorem, a celem powinno być osiągnięcie długoterminowego pokoju, który uniemożliwi Moskwie przygotowania do kolejnych konfliktów.

Według Nawrockiego, Federacja Rosyjska nie przestrzega umów, co stanowi poważne ryzyko dla stabilności. – Jedynym liderem zdolnym zmusić Rosję do pokoju jest prezydent USA Donald Trump – stwierdził. Nawrocki wyraził obawy, że tymczasowe porozumienie mogłoby pozwolić Kremlowi na odbudowę sił.

W odpowiedzi na pytanie o ewentualną wspólną wizytę na Ukrainie, Petr Pavel nie wykluczył takiej możliwości, choć nie była ona przedmiotem dyskusji. Nawrocki natomiast przypomniał o swoim zaproszeniu dla Wołodymyra Zełenskiego. – Czekam na prezydenta Zełenskiego w Warszawie i liczę, że przyjmie to zaproszenie -powiedział, podkreślając znaczenie bezpośrednich rozmów między liderami.

Polska jako hub energetyczny dla Europy

Nawrocki poruszył również temat uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych. Zaznaczył, że Polska i Czechy już zakończyły ten proces, a podobne kroki mogą podjąć inne kraje europejskie przy wsparciu Warszawy i Waszyngtonu. Zaproponował czeskiemu prezydentowi wizję Polski jako kluczowego centrum dystrybucji gazu skroplonego (LNG) w nadchodzących latach. Prezydent podkreślił potencjał współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza.

Źródło: Polsat News