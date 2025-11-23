W ostatnich dniach Instytut Jad Washem, renomowana instytucja zajmująca się badaniem i upamiętnianiem Holokaustu, wywołał burzę dyskusji swoim wpisem na platformie X. Post dotyczący losów Żydów w okupowanej Polsce został skrytykowany przez polskiego dyplomatę jako „skandaliczne zniekształcenie historii”.

Według wpisu Jad Washem, Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia specjalnych oznaczeń w celu izolacji od reszty społeczeństwa. Instytucja przypomniała, że 23 listopada 1939 roku Hans Frank, pełniący funkcję gubernatora Generalnego Gubernatorstwa, wydał dekret nakazujący wszystkim Żydom powyżej 10. roku życia noszenie białej opaski na prawym ramieniu. Opaska miała szerokość 10 cm i była ozdobiona niebieską Gwiazdą Dawida. Wpis odsyłał do szerszego artykułu na ten temat, podkreślając kontekst historyczny prześladowań.

Ten opis, choć oparty na faktach, wzbudził oburzenie ze względu na sposób sformułowania, który mógł sugerować, iż to Polska jako państwo była odpowiedzialna za te działania. W rzeczywistości Generalne Gubernatorstwo było tworem nazistowskich Niemiec na okupowanych ziemiach polskich, a Hans Frank – wysokim rangą urzędnikiem III Rzeszy.

„Oczekujemy sprostowania i przeprosin”

Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, nie szczędził słów krytyki pod adresem Jad Washem. W swoim komentarzu nazwał wpis „skandalicznym zniekształceniem historii”, argumentując, że implikuje on polską odpowiedzialność za nazistowskie represje. – Czy Generalne Gubernatorstwo było polskie? Czy Hans Frank był Polakiem? – pytał retorycznie dyplomata, podkreślając absurdalność takiego ujęcia.

Magierowski wezwał instytucję do natychmiastowego sprostowania i przeprosin, stwierdzając, że jest to obowiązek każdej szanującej się organizacji zajmującej się historią. Zasugerował również, by Ambasada RP w Izraelu podjęła oficjalne kroki w tej sprawie. Jego reakcja szybko zyskała uwagę w mediach społecznościowych, gdzie internauci dyskutowali o potrzebie obrony prawdy historycznej.

