W obliczu trwającej wojny na Ukrainie, premier Donald Tusk wraz z liderami kluczowych państw zachodnich wyraził gotowość do dalszych prac nad amerykańską propozycją pokojową. Jednocześnie podkreślił, że Polska i jej partnerzy zgłosili wstępne zastrzeżenia do niektórych elementów planu.

Spotkanie europejskich przywódców w tej sprawie odbędzie się w Luandzie, na marginesie szczytu UE-Unia Afrykańska.

Premier Donald Tusk poinformował, że Polska, w porozumieniu z przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii, zdecydowała się na aktywny udział w rozwijaniu planu pokojowego proponowanego przez Stany Zjednoczone. – Deklarujemy gotowość do pracy nad tym dokumentem, ale już na starcie zgłosiliśmy zastrzeżenia do wybranych punktów – oświadczył Tusk. Ta reakcja podkreśla ostrożne podejście sojuszników do inicjatywy, która ma na celu zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Propozycja pokojowa, negocjowana przez administrację USA, została uznana za solidną podstawę do dalszych dyskusji. Liderzy podkreślili w wspólnym komunikacie, że wymaga ona jednak dopracowania, aby uwzględniać interesy wszystkich stron. Szczegóły zastrzeżeń nie zostały publicznie ujawnione, ale eksperci spekulują, że mogą dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, roli Rosji w negocjacjach czy mechanizmów wdrażania porozumienia.

Temat spotkania w Luandzie

Tematem przewodnim będzie właśnie analiza planu pokojowego dla Ukrainy. Premier Tusk zapowiedział, że podczas dyskusji przedstawi „polski punkt widzenia”, skupiając się na aspektach bezpieczeństwa i wsparcia dla Kijowa. Towarzyszyć mu będzie wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki, odpowiedzialny m.in. za politykę bezpieczeństwa, relacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz pomoc dla Ukrainy. To spotkanie odbędzie się na marginesie szerszego szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska, który potrwa do 25 listopada pod hasłem „Promowanie pokoju i dobrobytu poprzez skuteczny multilateralizm”.

