Nie wszyscy politycy z zadowoleniem przyjęli wprowadzony przez Włodzimierza Czarzastego zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Marek Jakubiak na antenie radia RMF FM krytycznie ocenił nowe rozwiązanie.

Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie krytycznie ocenił pomysł Czarzastego dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie. „To jest miejsce dla ludzi specjalnej troski czy jak?” – dopytywał retorycznie.

Jakubiak uważa, że w rozmowach kuluarowych alkohol nie przeszkadza. „Na przykład my się umówimy o godzinie 20:00, żeby sobie pogadać na jakiś temat, to co, przy kompocie będziemy teraz siedzieli? Przy herbatce? – zastanawiał się.

„Ja mieszkam w Warszawie, jestem warszawiakiem, wyjeżdżam bardzo często, za kierownicą siedzę, więc prawie w ogóle nie piję” – tłumaczył poseł Jakubiak.

„Co do istoty, proszę państwa, to proszę nie porządkować dorosłym ludziom życia, naprawdę” – podsumował Jakubiak.

Źr. RMF FM