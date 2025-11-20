Radosław Sikorski poinformował w Brukseli, że Polska przekaże kolejne miliony złotych na pomoc dla Ukrainy. Do końca roku z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych za wschodnią granicę trafi 100 milionów dolarów z przeznaczeniem na zakup broni.

W trakcie wizyty w Brukseli Sikorski powiedział, że w ramach programu Prioritized Ukraine Requirements List przekaże 100 mln dolarów z przeznaczeniem na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy. Wsparcie sfinansuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„Bezpieczeństwo Europy będzie zwiększone lub zmniejszone w rezultacie sposobu zakończenia tej wojny” – podkreślił Sikorski.

Minister odniósł się również do informacji o tajnym 28-punktowym planie pokojowym negocjowanym pomiędzy USA a Rosją bez udziału Ukrainy i państw europejskich.

„Oczywiście jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje. No i moim zdaniem to nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczona, tylko zdolność agresora do agresji” – stwierdził Sikorski.

„Popieramy wszelkie wysiłki na rzecz pokoju, ale pamiętajmy, że to Europa jest obecnie głównym wspierającym Ukrainę, tak finansowo, jak i wojskowo” – zaznaczył Radosław Sikorski.

