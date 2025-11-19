Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na akt dywersji na torach w Polsce. Poinformował, że razem z Donaldem Tuskiem uzgodnili wspólną inicjatywę dotyczącą bezpieczeństwa. Polski premier niedługo później potwierdził te słowa.

Zełenski odniósł się do aktu dywersji na torach w województwie lubelskim. Prezydent Ukrainy poinformował o wspólnej polsko-ukraińskiej inicjatywie w zakresie bezpieczeństwa. Specjalna grupa otrzyma zadanie przeciwdziałania tego typu zdarzeniom.

„Ukraina jest gotowa do współpracy z Polską na różnych szczeblach i dzielenia się wszelkimi informacjami. Uzgodniliśmy, że powołamy ukraińsko-polską grupę, która będzie działać na rzecz zapobiegania podobnym sytuacjom ze strony Rosji w przyszłości” – przekazał Zełenski.

Te słowa niedługo później potwierdził Donald Tusk. „Ustaliliśmy z prezydentem Zełenskim formy współpracy polskich i ukraińskich służb specjalnych oraz kolei państwowych. Celem będzie między innymi identyfikacja osób podejrzanych o współpracę z Rosją i zapobieganie aktom dywersji” – poinformował.

Zełenski przyznał, że podobne akty sabotażu na torach wpisały się w codzienność ukraińskiej kolei. „Wdrożyliśmy odpowiednie działania, aby przeciwdziałać takiemu sabotażowi” – napisał ukraiński przywódca.

Zełenski poinformował, że Tusk przekazał mu ustalenia polskich śledczych. „Nasze informacje są zgodne: wszystko wskazuje na to, że za tymi aktami kryje się Rosja. Nikt poza nimi nie ma w tym interesu” – pisze. „Do zorganizowania tych działań, a także kampanii dezinformacyjnej przeciwko Ukrainie, została wykorzystana platforma społecznościowa Telegram” – dodał.

Przeczytaj również:

Źr. Interia