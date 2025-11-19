W obwodzie smoleńskim w Rosji doszło do kontrowersyjnej akcji na terenie cmentarza wojennego w Katyniu. Władze rosyjskie nakazały demontaż reliefów przedstawiających Order Virtuti Militari oraz Krzyż Kampanii Wrześniowej – symbole upamiętniające polskich żołnierzy zamordowanych w 1940 roku.

Do zdarzenia doszło na terenie Kompleksu Memorialnego Katyń, gdzie spoczywają szczątki 4421 polskich oficerów i żołnierzy zamordowanych przez NKWD na rozkaz Józefa Stalina. Jak poinformowano na stronie internetowej kompleksu, pracownicy administracji wkroczyli na cmentarz w celu usunięcia wspomnianych reliefów. Decyzja o demontażu została podjęta przez Prokuraturę Okręgową w Smoleńsku, która uzasadniła ją naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto, zdaniem rosyjskich władz, symbole te nie są zgodne z zasadami upamiętniania zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej – rosyjskim określeniem na II wojnę światową.

Inicjatorem wniosku o usunięcie był Walerij Kuzniecow, wiceprzewodniczący Dumy Obwodowej w Smoleńsku i przedstawiciel Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Partia ta od lat kwestionuje odpowiedzialność Związku Radzieckiego za masakrę w Katyniu, co dodatkowo zaostrza międzynarodowe kontrowersje wokół tego miejsca. Podobna akcja miała miejsce w maju 2025 roku w Miednoje, gdzie z pomników usunięto analogiczne elementy upamiętniające ofiary zbrodni.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pozostało bierne wobec tych działań. Rzecznik resortu, Maciej Wewiór, potwierdził, że strona polska przekazała rosyjskim władzom „zdecydowany protest” w formie noty dyplomatycznej. W komunikacie podkreślono, że demontaż symboli na cmentarzu w Katyniu stanowi naruszenie pamięci o tragicznym wydarzeniu z 1940 roku, które pochłonęło życie około 22 tysięcy polskich obywateli, w tym 15 tysięcy jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Źródło: RMF24