Nowo wybrany marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, rozpoczął swoją kadencję od stanowczego kroku w kierunku promowania trzeźwości i profesjonalizmu w parlamencie.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie nie jest całkowicie nowym pomysłem, ale jego formalne wdrożenie stanowi znaczącą zmianę w codziennym funkcjonowaniu izby. Dotychczas w obiektach parlamentarnych, w tym w restauracjach i punktach gastronomicznych, możliwe było nabywanie napojów alkoholowych. Nowe zarządzenie eliminuje tę praktykę, argumentując koniecznością zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy dla posłów, pracowników i gości. Marszałek Czarzasty, reprezentujący Nową Lewicę, uzasadnił decyzję odczytując fragment regulaminu Sejmu, który podkreśla zachowanie godności i porządku w parlamencie.

Podczas konferencji prasowej, marszałek Czarzasty podpisał dokument w obecności mediów, co nadało wydarzeniu symboliczny charakter. Zarządzenie obejmuje całkowity zakaz sprzedaży wszelkich napojów alkoholowych, bez wyjątków dla imprez okolicznościowych czy delegacji zagranicznych.

„Wejdzie ono w życie 24 listopada 2025 roku” – oświadczył Czarzasty, podkreślając, że zmiana jest nieodwołalna i ma na celu poprawę wizerunku Sejmu. Oprócz zakazu alkoholu marszałek zapowiedział również inne reformy, takie jak zmiany w systemie kilometrówek dla posłów, co wskazuje na kompleksowe podejście do modernizacji administracji parlamentarnej.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet