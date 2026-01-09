Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu trzech ustaw, w tym kluczowej nowelizacji ustawy o usługach elektronicznych, która miała wdrożyć unijny Akt o Usługach Cyfrowych (DSA). W swoim oświadczeniu podkreślił, że istnieją granice, których nie można przekraczać, stawiając na pierwszym miejscu ochronę wolności słowa i konstytucyjnych praw Polaków.

W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała o trzech wetach, które dotyczą m.in. zmian w prawie elektronicznym. Nawrocki argumentował, że presja ze strony prezydenckich wet ma pozytywny wpływ na rząd, zmuszając do poprawy wadliwego prawa. – Będę podpisywał ustawy, które służą Polakom – stwierdził prezydent, podkreślając swoją konsekwencję w tym zakresie.

Wśród zawetowanych aktów prawnych znalazła się implementacja DSA, przyjęta przez Sejm w grudniu ubiegłego roku. Celem tej regulacji było wzmocnienie walki z nielegalnymi treściami w sieci, takimi jak mowa nienawiści czy nawoływanie do przestępstw. DSA miało również lepiej chronić prawa użytkowników internetu i regulować działania przeciwko cyberprzestępczości, z szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo dzieci online.

Jednak prezydent Nawrocki uznał te rozwiązania za niedopuszczalne. W swoim komentarzu porównał je do orwellowskiej wizji cenzury z powieści „1984”, ostrzegając przed przekazaniem kontroli nad treściami w internecie urzędnikom zależnym od rządu. Szczególne kontrowersje budziły zapisy o finansowaniu „zaufanych sygnalistów” z publicznych środków, którzy mieliby identyfikować i zgłaszać poglądy uznane za nieodpowiednie. „Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne, a wykorzystywanie dzieci jako pretekstu do takich działań – niemoralne” – wyjaśnił Nawrocki.

Podpisane ustawy i szeroki kontekst legislacyjny

Mimo wet, prezydent podpisał w tym tygodniu aż dwanaście innych ustaw, w tym nowelizacje kodeksu pracy, plany inwestycji gminnych, regulacje dotyczące bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim oraz zmiany w prawie spółdzielczym. Łącznie od początku kadencji Nawrocki złożył podpis pod 144 aktami prawnymi, co świadczy o aktywnym zaangażowaniu w proces legislacyjny.

Decyzja o wetach wpisuje się w szersze napięcia między prezydentem a rządem w kwestii reform cyfrowych. DSA, jako unijna dyrektywa, ma na celu ujednolicenie zasad funkcjonowania platform internetowych w całej Europie, promując bezpieczniejszy internet bez nadmiernego ograniczania swobód.

