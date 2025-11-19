Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił na konferencji prasowej, że podjął decyzję, by zamknąć ostatni konsulat Rosji działający w Polsce. Chodzi o placówkę w Gdańsku. To reakcja na akt dywersji na torach w województwie lubelskim.

To kolejny taki krok polskiego MSZ. W maju zamknięto konsulat Rosji w Krakowie, co stanowiło reakcję na podpalenie hali przy Marywilskiej w Warszawie. Premier Donald Tusk informował wówczas, że „pożar na Marywilskiej był efektem podpalenia na zlecenie rosyjskich służb”. Jeszcze wcześniej zamknięto placówkę dyplomatyczną Rosji w Poznaniu po podpaleniu fabryki w tym mieście.

Szef MSZ przypominał swoją zapowiedź z tamtego okresu. „Zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie odstąpiła i ataki eskaluje. Gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym. W związku z tym – to nie będzie nasza pełna odpowiedź – podjąłem decyzje o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu – ostatniego – w Gdańsku” – powiedział Sikorski.

Podczas konferencji prasowej padło pytanie o możliwość zamknięcia ambasady Rosji w Warszawie. „Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych (z Rosją), tak jak nie zrywają ich inne kraje, na których terytorium miały akty dywersji, czy terroryzmu” – odpowiedział Sikorski.

Minister zapowiedział też rozmowę w sprawie dywersji z sekretarzem generalnym NATO.

Źr. RMF FM