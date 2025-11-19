Prezydencki minister Marcin Przydacz odpowiedział na ostre wystąpienie Radosława Sikorskiego wymierzone w prezydenta Karola Nawrockiego. Szef polskiej dyplomacji atakował głowę państwa w swoim wystąpieniu w Sejmie.

Przydacz zareagował na konferencji prasowej na atak Sikorskiego na prezydenta. „Celem działania Rosji jest testowanie odporności, ale także i skłócenie Polaków wokół tej sprawy (dywersji na kolei – red.), napuszczenie jednych na drugich” – powiedział.

„Co w tej sytuacji robi minister polskiego rządu? Nie atakuje Rosji, ale polskiego prezydenta. To jest sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania” – powiedział. „Gdy dzisiaj Władimir Putin ogląda wystąpienie ministra spraw zagranicznych w Sejmie, myślę, że na jego twarzy pojawił się uśmiech, myślę, że pojawiają się oklaski” – dodał Przydacz.

Zaapelował do Sikorskiego, by ten się opanował. „To nie jest czas na kłótnie. Ja rozumiem, że pewne rzeczy panu w życiu nie wyszły. Że nie wszystkie pana pomysły życiowe zostały zrealizowane” – powiedział Przydacz.

„To nie jest czas na pańskie wewnętrzne emocje” – kontynuował Przydacz. „Mówi pan, że prezydent powinien zostać premierem. Ja wiem, że pan trzykrotnie próbował zostać prezydentem. Nie udało się. Niech się pan opamięta w tym trudnym dla polskiego bezpieczeństwa czasie” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News