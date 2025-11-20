Sławomir Mentzen ostro zareagował na ogłoszoną w czwartek decyzję Radosława Sikorskiego. Szef MSZ podczas pobytu w Brukseli poinformował, że jego resort do końca roku przekaże Ukrainie na zakup broni kwotę 100 mln dolarów.

„Z budżetu, który mam w MSZ, zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie” – ogłosił Sikorski.

Nie trzeba było długo czekać na ostrą reakcję prezesa Nowej Nadziei. „Najbliżsi współpracownicy Zełenskiego ukradli 100 mln dolarów, a zaraz potem Sikorski chce przekazać Ukrainie 100 mln dolarów” – napisał Mentzen w mediach społecznościowych. Polityk Konfederacji nawiązał w ten sposób do niedawnej głośnej afery korupcyjnej na szczytach władzy w Kijowie.

„Może niech po prostu Ukraińcy przestaną kraść? Wtedy nie trzeba będzie im pomagać” – dodał Mentzen.

„Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków, a nie na rozkradzenie na Ukrainie. Polska nie ma pieniędzy na polskie szpitale, a stać nas na finansowanie Ukrainy?” –podkreślił Sławomir Menzten.

Źr. dorzeczy.pl