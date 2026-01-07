Rosja stawia żądania wobec Stanów Zjednoczonych. Chodzi o tankowiec, który został przejęty przez siły specjalne USA na Atlantyku.

Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM) przekazało, że przejęta jednostka to tankowiec M/V Bella 1, pływający pod rosyjską banderą i działający pod zmienioną nazwą. Według amerykańskiej strony statek miał brać udział w omijaniu obowiązujących sankcji nałożonych przez USA. Jak wynika z komunikatu EUCOM, w trakcie pościgu tankowiec zmienił banderę. Wcześniej był identyfikowany jako Bella 1 i formalnie pływał pod banderą Gujany. Operację przejęcia przeprowadzono we współpracy resortów sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa krajowego, przy koordynacji z Pentagonem.

Amerykanie podkreślają, że działania miały podstawy prawne. – Statek został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA po tym, gdy został namierzony przez (okręt Straży Przybrzeżnej USA) USCGC Munro – poinformowało EUCOM w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się również szef Pentagonu Pete Hegseth, zaznaczając: „Blokada objętej sankcjami i nielegalnej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełnej mocy – wszędzie na świecie”.

Siły Zbrojne USA (w tym wojska specjalne) właśnie zajmują objęty sankcjami USA tankowiec MV Marinera / Bella 1 który niedawno zmienił flagę na rosyjską i "uciekał" z wybrzeży Wenezueli w kierunku Rosji. 1/ pic.twitter.com/kvODknvouF — Dawid Kamizela (@DawidKamizela) January 7, 2026

Do sprawy odniósł się rosyjski resort transportu, który stawia wobec Amerykanów żądania. – Biorąc pod uwagę napływające informacje dotyczące obecności obywateli Rosji wśród załogi, żądamy, aby strona amerykańska zapewniła im humanitarne i godne traktowanie, ściśle przestrzegała ich praw i interesów oraz nie utrudniała ich szybkiego powrotu do ojczyzny – podano w komunikacie, który cytuje agencja TASS.

Tankowiec Bella 1, od dawna kojarzony z Wenezuelą i Iranem, był od kilkunastu dni celem pościgu amerykańskich jednostek. USA objęły go sankcjami w 2024 r. za transport irańskiej ropy. Według urzędników z Waszyngtonu jednostka funkcjonowała jako „bezpaństwowa” i posługiwała się nielegalną banderą. Podczas pierwszej próby przejęcia w grudniu 2025 r. załoga miała stawić opór, po czym statek zmienił nazwę na Marinera i formalnie przeszedł pod rosyjską rejestrację.

