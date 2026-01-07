Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump znów krytycznie ocenił NATO. W jego najnowszym wpisie w mediach społecznościowych wyraził poważną wątpliwość co do tego, czy państwa Sojuszu pomogłyby USA, gdyby te naprawdę potrzebowały pomocy.

Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social po raz kolejny krytycznie ocenił swoich sojuszników z NATO. Stwierdził, że większość z nich „nie płaciła rachunków”, a on „doprowadził je do wydawania 5 proc. PKB” na obronność.

Trump stwierdził również, że bez jego działań Rosjanie do tej pory podporządkowaliby już sobie całą Ukrainę. „Pamiętajcie też, że sam zakończyłem osiem wojen, a Norwegia, członek NATO, naiwnie postanowiła nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla” – czytamy.

Prezydent USA wyraził wątpliwość w to, by państwa NATO pomogły Ameryce w razie zagrożenia. „Rosja i Chiny nie boją się NATO bez Stanów Zjednoczonych i wątpię, że NATO pomogłoby nam, gdybyśmy naprawdę go potrzebowali” – napisał Trump.

Podkreślił, że USA „zawsze będzie wspierać NATO, nawet jeśli oni nie będą wspierać nas (USA)”. „Jedynym krajem, którego Chiny i Rosja boją się i szanują, są USA odbudowane przez Donalda Trumpa” – powtórzył.

Źr. WP