Premier Danii Mette Frederiksen w rozmowie z duńskimi mediami wyraziła obawy o przyszłość Grenlandii. Oceniła, że Donald Trump mówi poważnie, gdy zapowiada aneksję tego regionu do USA.

Frederiksen przypomniała, że władze autonomicznej Grenlandii wielokrotnie oświadczały, że nie chcą dołączać do USA. „Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują kraj NATO, wszystko się zatrzyma” – powiedziała premier Danii.

Zaznaczyła przy tym, że słowa Trumpa o tym, by porozmawiać o Grenlandii za 20 dni są „naciskiem nie do przyjęcia”. Nazwała jego wypowiedź „nieuzasadnionym atakiem na społeczność międzynarodową”. „Nie można wejść i przejąć części terytorium innego kraju” – powiedziała.

„Dania zawsze była dobrym sojusznikiem. Grenlandia jest zresztą członkiem NATO” – powiedziała premier Danii. Przypomniała również, że w ostatnim czasie w regionie znacznie wzmocniono infrastrukturę obronną.

„W ostatnim roku poświęciliśmy czas na podjęcie szeregu działań ze strony duńskiej i grenlandzkiej. W NATO zgadzamy się, że musimy podnieść bezpieczeństwo na dalekiej północy, ale z poszanowaniem istniejących granic” – powiedziała.

Kilka dni temu w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Donald Trump zapowiedział przejęcie wyspy. „Zajmiemy się Grenlandią za jakieś dwa miesiące. Pomówimy o Grenlandii za 20 dni” – zapowiedział. Dodał, że rosyjskie i chińskie okręty są „wszędzie” wzdłuż wybrzeży Grenlandii.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM