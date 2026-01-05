W napiętej atmosferze międzynarodowej prezydent Kolumbii Gustavo Petro zareagował ostro na sugestie Donalda Trumpa dotyczące potencjalnej operacji militarnej w jego kraju. Były przywódca partyzantki zapowiedział, że w obronie ojczyzny jest gotów wrócić do walki zbrojnej, co budzi obawy o eskalację konfliktu w Ameryce Łacińskiej.

Podczas lotu samolotem Air Force One Donald Trump określił pomysł operacji militarnej w Kolumbii jako „dobry pomysł”, oskarżając Gustavo Petro o ułatwianie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Te słowa nawiązują bezpośrednio do niedawnych wydarzeń w Wenezueli, gdzie siły amerykańskie przeprowadziły atak na Caracas i inne kluczowe miasta. W wyniku operacji aresztowano prezydenta Nicolasa Maduro oraz jego żonę, którzy zostali przetransportowani do USA. Para stanęła przed sądem w Nowym Jorku pod zarzutami związanymi z handlem narkotykami i terroryzmem.

Ta interwencja USA podkreśla determinację Waszyngtonu w walce z międzynarodowymi sieciami przestępczymi, ale jednocześnie wzbudza kontrowersje na arenie międzynarodowej. Kolumbia, jako sąsiad Wenezueli, natychmiast zareagowała na te wydarzenia, wzmacniając swoją granicę z ponad 30 tysiącami żołnierzy, co ma zapobiec ewentualnym reperkusjom.

Ostra reakcja Gustavo Petro

Prezydent Kolumbii, który w przeszłości był związany z lewicową partyzantką, nie pozostawił gróźb Trumpa bez odpowiedzi. Na platformie X Petro napisał: „Przysiągłem, że nigdy więcej nie wezmę broni do ręki po porozumieniu pokojowym 1989 r., ale dla dobra ojczyzny chwycę za nią ponownie”. Te słowa odnoszą się do porozumienia z 1989 roku, które powołało komisję pojednawczą mającą rozwiązywać spory między Kolumbią a Wenezuelą.

Deklaracja Petro o gotowości do „ponownego chwycenia za broń” podkreśla jego determinację w obronie suwerenności kraju. Jako były partyzant, prezydent Kolumbii ma doświadczenie w konfliktach zbrojnych, co dodaje wagi jego oświadczeniu i budzi pytania o potencjalne ryzyka dla stabilności regionu.

