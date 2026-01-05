W ukraińskich strukturach bezpieczeństwa doszło do znaczącej zmiany na najwyższych szczeblach. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił dymisję generała Wasyla Maluka ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Decyzja ta, ogłoszona w mediach społecznościowych, ma na celu wzmocnienie operacji asymetrycznych przeciwko Federacji Rosyjskiej w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego.

Do dymisji doszło po spotkaniu Zełenskiego z Malukiem, podczas którego prezydent podziękował generałowi za dotychczasową służbę bojową. Zamiast pełnego odejścia, Maluk otrzyma nowe zadanie: skupienie się na intensyfikacji i usprawnieniu operacji asymetrycznych wymierzonych w Rosję. Zełenski podkreślił, że to właśnie w tym obszarze Maluk wykazuje największe kompetencje, co pozwoli na podniesienie efektywności tych działań na światowy poziom.

Prezydent zapewnił byłemu szefowi SBU niezbędne zasoby oraz pełne wsparcie polityczne, aby realizacja nowych celów była możliwa. Podczas rozmowy omówiono również potencjalnych kandydatów na następcę Maluka, choć na razie nie ujawniono żadnych konkretnych nazwisk ani terminów nominacji.

Powody i kontekst dymisji

Zmiana na czele SBU nie wynika z konfliktów wewnętrznych, lecz z potrzeby strategicznego dostosowania do realiów wojny z Rosją. Operacje asymetryczne, takie jak działania wywiadowcze, sabotażowe czy cybernetyczne, stają się kluczowym elementem ukraińskiej obrony. Zełenski uznał, że powierzenie Malukowi wyłącznej odpowiedzialności za ten sektor pozwoli na osiągnięcie maksymalnej skuteczności w walce z agresorem.

Ta decyzja wpisuje się w szerszy kontekst reorganizacji ukraińskich służb specjalnych, które od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku odgrywają pivotalną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i kontrwywiadzie. SBU, jako główna agencja bezpieczeństwa, odpowiada za zwalczanie szpiegostwa, terroryzmu i zagrożeń hybrydowych ze strony Moskwy.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News