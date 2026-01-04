W polskim krajobrazie politycznym narasta napięcie po wydarzeniach w Wenezueli. Premier Donald Tusk zareagował na prowokacyjne komentarze ze strony prawicowych polityków i publicystów, którzy porównali go do obalonego lidera Wenezueli, Nicolasa Maduro. Szef rządu oskarżył ich o brak wiary w demokrację i modły o zagraniczną interwencję.

Atak sił amerykańskich na Caracas i inne wenezuelskie miasta, który zakończył się aresztowaniem Nicolasa Maduro i jego żony, stał się pretekstem do ostrych komentarzy w Polsce. Redaktor naczelny Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, opublikował na platformie X wpis sugerujący ciąg: „Assad, Maduro…Tusk?”. To nawiązanie do ujęcia Maduro przez USA wywołało falę reakcji. Podobny ton przyjął europoseł PiS, Mariusz Kamiński, który udostępnił zdjęcie pojmanego Maduro z podpisem: „Zobacz Donald Tusk, jak kończą dyktatorzy”.

Maduro, wywieziony do USA, stanie przed sądem w Nowym Jorku pod zarzutami związanymi z narkoterroryzmem, grozi mu kara od 30 lat więzienia do dożywocia. Te komentarze wpisują się w szerszy kontekst politycznych sporów w Polsce, gdzie opozycja prawicowa często oskarża rząd Tuska o autorytarne zapędy. Jednak premier postanowił nie pozostawić ich bez odpowiedzi, podkreślając ich zdaniem absurdalność.

Ostra „riposta” Tuska

W niedzielę, 4 stycznia 2026 roku, Donald Tusk odpowiedział na platformie X: „Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia 'dyktatury Tuska’. Niżej upaść nie można”. Ten komentarz podkreśla frustrację premiera, który widzi w takich sugestiach rezygnację z demokratycznych mechanizmów na rzecz zewnętrznej ingerencji.

Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 4, 2026

Obrońcy strapionych

W obronie premiera stanęli inni politycy koalicji rządzącej. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował prawicowych komentatorów za szerzenie dezinformacji. – W internecie szaleją nie tylko algorytmy AI, ale postanowili im dorównać politycy i publicyści prawicy – napisał na X. Gawkowski określił wpisy Kamińskiego i Sakiewicza jako „najgorszy przykład dezinformacji”, oskarżając je o wywołanie negatywnych emocji bez względu na konsekwencje społeczne.

Z kolei poseł KO Roman Giertych poszedł dalej, oskarżając PiS o gotowość do „pełzania przed Trumpem” w nadziei na usunięcie polskiego premiera. – Już im nic nie zostało poza marzeniem o obcej interwencji. Gdyby to samo obiecał im przyjaciel Trumpa – Putin, to również przywitaliby go kwiatami. Tak się rodzi Targowica – twierdził Giertych, porównując sytuację do historycznej zdrady narodowej.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News