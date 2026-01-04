Wenezuela stała się areną międzynarodowego konfliktu po doniesieniach o operacji wojskowej USA, która doprowadziła do aresztowania prezydenta Nicolasa Maduro. Według relacji medialnych, w wyniku ataków na strategiczne cele zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, w tym wojskowi i cywile.

Według informacji, siły amerykańskie przeprowadziły precyzyjne uderzenia na kluczowe instalacje w Wenezueli. Cele obejmowały m.in. bazę wojskową w stolicy kraju, gdzie mieści się siedziba ministerstwa obrony oraz dowództwo sił zbrojnych, a także ważny port morski i lotnisko w regionie Miranda. Te lokalizacje uznawane są za istotne węzły logistyczne, co sugeruje, że operacja miała na celu osłabienie struktur rządowych.

Operacja zakończyła się schwytaniem Nicolasa Maduro oraz jego małżonki. Ich samolot wylądował na terenie bazy wojskowej w Nowym Jorku jeszcze przed północą czasu lokalnego. Maduro, oskarżony o udział w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych, ma wkrótce stanąć przed sądem federalnym w tym mieście. To wydarzenie może oznaczać przełom w wieloletnim sporze dyplomatycznym między oboma krajami.

Bilans ofiar i reakcje władz

Raporty wskazują na co najmniej 40 ofiar śmiertelnych, w tym zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych. Dane te pochodzą od wysokiego rangą przedstawiciela wenezuelskiego rządu, który podzielił się nimi z mediami. Wiceprezydent Wenezueli potwierdziła w wystąpieniu telewizyjnym straty wśród sił zbrojnych i ludności cywilnej, choć nie podała dokładnych liczb.

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z prasą wspomniał o udziale Kubańczyków w ochronie Maduro, twierdząc, że wielu z nich poniosło śmierć w trakcie akcji. Podkreślił, że ich zaangażowanie było błędną decyzją, choć nie sprecyzował skali strat po stronie wenezuelskiej czy kubańskiej. Te oświadczenia dodają kolejnej warstwy do narracji o międzynarodowych sojusznikach Maduro.

