Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w trakcie konferencji prasowej podzielił się szczegółami dotyczącymi niedawnego ataku wojskowego na Wenezuelę. Trump zapowiedział tymczasowe przejęcie kontroli nad krajem przez USA, podkreślając konieczność przeprowadzenia „prawdziwej transformacji” politycznej i gospodarczej.

Atak rozpoczął się w godzinach nocnych w Caracas, gdzie mieszkańcy donosili o wybuchach i przelotach samolotów wojskowych. Według relacji Trumpa, siły specjalne USA przeprowadziły precyzyjną akcję, porównywaną przez prezydenta do wcześniejszych operacji, takich jak eliminacja generała Sulejmaniego. – To była demonstracja siły amerykańskiej armii na najwyższym poziomie – wszystko przebiegło perfekcyjnie, bez żadnych ofiar po naszej stronie – stwierdził Trump.

Wenezuelscy wojskowi, mimo wcześniejszych zapewnień o gotowości, nie byli w stanie skutecznie przeciwdziałać. Maduro i jego żona zostali pojmani i wywiezieni z kraju. Amerykańska prokurator generalna Pam Bondi poinformowała, że para stanie przed sądem w Nowym Jorku pod zarzutami związanymi z handlem narkotykami i terroryzmem. – Czeka ich pełna sprawiedliwość na amerykańskiej ziemi – podkreśliła Bondi.

Tymczasowe rządy i inwestycje w sektor naftowy

Prezydent Trump nie ograniczył się do opisu ataku – przedstawił również wizję przyszłości Wenezueli pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. – Będziemy tam rządzić do czasu, aż uda się wdrożyć autentyczną transformację, zapewniającą uczciwe zmiany i zapobiegającą chaosowi – wyjaśnił. Celem jest uniknięcie powtórki z błędów przeszłości, gdy kraj pogrążył się w kryzysie gospodarczym i politycznym.

Kluczowym elementem planu są inwestycje w infrastrukturę naftową. Trump zapowiedział, że wielkie koncerny petrochemiczne zainwestują miliardy dolarów w odbudowę zniszczonych instalacji. -Wenezuela ma ogromne zasoby ropy, ale obecnie wydobycie jest na żałośnie niskim poziomie. Nasze firmy to zmienią, czyniąc przemysł rentownym dla całego narodu – dodał prezydent. To ma nie tylko stabilizować gospodarkę, ale także zapobiec dalszemu upadkowi kraju.

