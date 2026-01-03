Jarosław Wolski, znany analityk wojskowy, opublikował nagranie. Widać na nim amerykański atak na stolicę Wenezueli – Caracas.

– Kilka godzin temu rozpoczęło się amerykańskie uderzenie na Wenezuelę. Ataki lotniczo-rakietowe miały miejsce na Caracas, a dokładnie bazę powietrzną Francisco de Miranda. Uderzono też w inne obiekty – napisał Wolski na swoim profilu w serwisie Facebook.

– Wydaje się że rozpoczęto od absolutnego standardu w takich operacjach: próby dekapitacji tj zabicia polityków i generalicji najwyższego szczebla a jednocześnie zduszenie i zniszczenie obrony przeciwlotniczej oraz lotnictwa tak aby wywalczyć panowanie na niebie. Co ciekawe na filmach widać śmigłowce 160 SOAR zatem Amerykanie rozpoczęli pełnoskalową operację – dodał analityk.

Amerykańskie media przekazały, że dyspozycję ataku na Wenezuelę wydał prezydent – Donald Trump. Informację o uderzenie potwierdził rząd Wenezueli, który twierdzi, że rząd USA jest zainteresowany przejęciem tamtejszej ropy oraz minerałów, którymi dysponuje kraj.

W wyniku uderzenie USA prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego państwa. – Naród Wenezueli i jego Boliwariańskie Narodowe Siły Zbrojne, w doskonałej jedności ludowo-wojskowo-policyjnej, zostały rozmieszczone w celu zagwarantowania suwerenności i pokoju – napisano.

Jak podał dziennikarz amerykańskiej stacji CBS, decyzja o przeprowadzeniu uderzeń na cele w Wenezueli, w tym na instalacje wojskowe, miała zapaść bezpośrednio z polecenia Donalda Trumpa. Agencja Reuters zwróciła się w tej sprawie o stanowisko do władz USA, jednak Pentagon przekierował zapytanie do Białego Domu, który nie zdecydował się na udzielenie komentarza.

