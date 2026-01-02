Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że odwołał Kyryło Budanowa z funkcji szefa Wywiadu Wojskowego (HUR). To jednak nie degradacja. Budanow otrzymał nową jeszcze ważniejszą funkcję w machinie władzy. Stanie na czele kancelarii prezydenta. Wcześniej funkcję tę pełnił Andrij Jermak, który ustąpił po wybuchu afery korupcyjnej.

Zełenski opublikował w mediach społecznościowych informację o spotkaniu z Budanowem. We wpisie prezydent Ukrainy przekazał, że zaproponował Budanowowi objęcie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Ten wyraził zgodę.

Zełenski podkreślił, że Ukraina wymaga większego skupienia m.in. na kwestiach bezpieczeństwa czy negocjacjach pokojowych. „Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą determinację, by osiągać rezultaty” – napisał.

Ukraiński prezydent poinformował, że zlecił nowemu szefowi Kancelarii, by we współpracy z innymi odpowiednimi instytucjami, zaktualizował i przedłożył do zatwierdzenia strategiczne podstawy obrony i rozwoju państwa.

I had a meeting with Kyrylo Budanov and offered him the role of the Head of the Office of the President of Ukraine. At this time, Ukraine needs greater focus on security issues, the development of the Defense and Security Forces of Ukraine, as well as on the diplomatic track of… pic.twitter.com/SCs6Oj2Rb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Wcześniej funkcję szefa kancelarii zajmował Andrij Jermak. Pod koniec listopada podał się do dymisji. Sprawa miała związek z aferą korupcyjną w ukraińskim sektorze energetycznym.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; X