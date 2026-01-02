W związku z trwającym konfliktem zbrojnym między Rosją a Ukrainą, Stany Zjednoczone wydały ostrzeżenie dla swoich obywateli przed podróżami do Rosji.

W komunikacie z 29 grudnia 2025 r. podano konkretne powody, dla których rząd USA zdecydowanie odradza wyjazdy: „Nie podróżuj do Rosji z żadnego powodu”. W dokumencie zwrócono uwagę, że w obecnej sytuacji istnieje wysokie ryzyko nękania, aresztowań oraz arbitralnego stosowania przepisów wobec obywateli USA przez rosyjskie służby. – Ryzyko bezprawnego zatrzymania obywateli USA pozostaje wysokie – podkreślono. Wiele takich przypadków dotyczyło również fałszywych oskarżeń związanych z działalnością religijną.

Amerykańskie władze ostrzegają, że możliwości pomocy ze strony ambasady w Moskwie są ograniczone, a rząd rosyjski nie gwarantuje dostępu konsularnego do zatrzymanych obywateli USA. – Obywatele USA mogą odbyć całą karę więzienia bez możliwości zwolnienia – czytamy w komunikacie. Dodatkowo procesy prawne wobec obywateli USA mogą być nieprzejrzyste i przedłużane, bez gwarancji sprawiedliwego traktowania.

Wskazano także problemy związane z podwójnym obywatelstwem: w przypadku osób posiadających również obywatelstwo rosyjskie lub prawo do jego uzyskania, „rząd rosyjski zmusił niektórych obywateli do wstąpienia do wojska”. Ostrzeżono o obowiązku przestrzegania rosyjskich przepisów dotyczących obywatelstwa.

Komunikat zawiera także zalecenia dla tych, którzy mimo ostrzeżeń zdecydują się wyjechać do Rosji: być przygotowanym na zatrzymanie na nieokreślony czas, być może bez jasnego powodu i bez możliwości kontaktu, przygotować testament, posiadać plany ewakuacyjne niezależne od pomocy rządu USA oraz omówić plan opieki nad dziećmi z bliskimi.

U.S. State Department issues do not travel warning for Russia. U.S. citizens in Russia should leave immediately. pic.twitter.com/N32evnwpQg — Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) January 2, 2026

Źródło: travel.stage.gov

