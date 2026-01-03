Atak USA na Wenezuelę wywołał lawinę komentarzy także w Polsce. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ocenił, że „Polska nie ma żadnego interesu w angażowaniu się w spór o Wenezuelę, za wyjątkiem stabilności cen ropy na międzynarodowych rynkach”.

Bosak ocenił, że „pokazowe obalenie Maduro w Wenezueli przez Trumpa to kolejny przykład potwierdzający, że świat z iluzji „końca historii” wkroczył w etap nowego koncertu mocarstw, w którym rządzi siła, w kluczowych stolicach negocjuje się strefy wpływów i rachuje zasoby”.

„Twardy realizm Dmowskiego, zamiast liberalnych i lewicowych iluzji” – podkreślił.

Bosak podkreślił, że Polska nie ma żadnego interesu w jakimkolwiek angażowaniu się w spór o Wenezuelę. Zastrzegł, że wyjątek stanowią ceny ropy. „Zero sentymentów wobec antyzachodniego, socjalistycznego dyktatora. Zero sentymentów wobec jego następców już wytypowanych przez CIA” – dodał.

Polityk ocenił, że Polska powinna wyciągnąć z tej sytuacji własne wnioski. „Na marginesie tej historii warto przeanalizować czy i na ile Polska jest przygotowana na odparcie tego rodzaju ataku. Z Brześcia do Warszawy jest 200 kilometrów. Jeśli nie stworzymy procedur ochrony kierownictwa państwa i reagowania na zagrożenia, to można nam zrobić to co zrobili Amerykanie” – stwierdził Bosak.

„Zacznijmy siebie traktować poważnie jeśli chcemy by inni na arenie międzynarodowej traktowali nas poważnie” – podsumował.

Źr. X