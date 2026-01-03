Wenezuelski przywódca Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. O szczegółach poinformowała prokurator generalna Stanów Zjednoczonych Pamela Bondi.

Jednostki specjalne wojsk USA pojmały Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores podczas amerykańskiego uderzenia na Wenezuelę. Oboje trafili już do Stanów Zjednoczonych, gdzie usłyszeli oskarżenie przed tamtejszym sądem.

Prokurator generalna Stanów Zjednoczonych Pamela Bondi przekazała następnie za pośrednictwem platformy X, że obydwoje usłyszeli oskarżenie w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku.

„Nicolas Maduro został oskarżony o spisek narkotykowo-terrorystyczny, spisek w zakresie importu kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz spisek w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym” – wymieniła Bondi. Dodała, że ich oboje „wkrótce spotka pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach”.

Bondi podziękowała Donaldowi Trumpowi za „odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego”. Podziękowała też żołnierzom za przeprowadzenie misji.

Źr. Interia