Rosja reaguje na interwencję USA w Wenezueli i uprowadzenie Nicolasa Maduro. Wenezuelę łączą bliskie relacje z Moskwą. W nocy z piątku na sobotę armia USA przeprowadziła uderzenie na Wenezuelę. Jednocześnie jednostki specjalne uprowadziły wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro.

Rosyjskie MSZ opublikowało stanowisko ws. nocnego uderzenia wojsk USA na Wenezuelę. „Akt zbrojnej agresji USA przeciwko Wenezueli wzbudza głębokie zaniepokojenie i potępienie” – twierdzi Rosja. „Wenezuela powinna mieć zagwarantowane prawo do decydowania o swoim losie bez ingerencji z zewnątrz” – dodano.

Według Rosji, „Ameryka Łacińska powinna pozostać strefą pokoju”, a Rosjanie popierają” zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Wenezueli”.

„Rosja potwierdza solidarność z narodem wenezuelskim i wyraża wsparcie dla polityki jego przywództwa zmierzającej do ochrony suwerenności kraju. W sytuacji wokół Wenezueli ważne jest, aby uniknąć eskalacji i znaleźć rozwiązanie poprzez dialog” – podaje agencja TASS, cytowana przez polskie media.

Rosja podkreśliła, że pozostaje w gotowości, by „wesprzeć dialog pomiędzy stronami konfliktu wokół Wenezueli” i „utrzymuje kontakty z władzami wenezuelskimi”.

Źr. WP