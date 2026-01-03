Sensacyjne doniesienia. Prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro wraz ze swoją małżonką, zostali schwytani przez wojska USA. Taką informację podał prezydent Donald Trump.

– Kilka godzin temu rozpoczęło się amerykańskie uderzenie na Wenezuelę. Ataki lotniczo-rakietowe miały miejsce na Caracas, a dokładnie bazę powietrzną Francisco de Miranda. Uderzono też w inne obiekty – napisał dziś Jarosław Wolski, analityk wojskowy, na swoim profilu w serwisie Facebook.

Teraz Donald Trump informuje, że Nicolas Maduro oraz jego żona, zostali pojmani, a następnie wywiezieni z Wenezueli. Amerykański prezydent dodał również, że ataki przeprowadzone przez wojska USA przyniosły powodzenie. Oświadczenie, które wydał Trump zbiegło się z komunikatem szefa resortu obrony Wenezueli.

– Wenezuela będzie stawiać opór obecności wojsk zagranicznych – zapowiedział w nim Władimir Padrino. Padrino poinformował także, że podczas porannego uderzenia przeprowadzonego przez Stany Zjednoczone na Wenezuelę celem ataku miały paść również tereny cywilne, a służby są w trakcie ustalania liczby zabitych i osób poszkodowanych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych już wcześniej wielokrotnie zapowiadał możliwość przeprowadzenia operacji lądowych na terytorium Wenezueli. Choć oficjalnie nie przedstawiał swoich zamiarów, to – jak informuje Reuters – w zakulisowych rozmowach wywierał presję na prezydenta Nicolása Maduro, domagając się jego ucieczki z kraju.

