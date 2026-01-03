W sieci pojawiło się ostatnie nagranie z Nicolasem Maduro zarejestrowano niedługo przed jego pojmaniem przez żołnierzy Delta Force. Prezydent Wenezueli spotkał się z Qiu Xiaoqi, specjalnym przedstawicielem Chin ds. Ameryki Łacińskiej, w Pałacu Miraflores.

W piątek Maduro spotkał się w Caracas ze specjalnym wysłannikiem Chin odpowiedzialnym za politykę azjatyckiego mocarstwa wobec tego regionu. Zaledwie kilka godzin później żołnierze specjalnej jednostki wojskowej Delta Force wyprowadzili prezydenta Wenezueli i wywieźli go razem z żoną do USA.

„Odbyłem przyjemne spotkanie z Qiu Xiaoqi, specjalnym wysłannikiem prezydenta Xi Jinpinga” – napisał Maduro na Telegramie. „Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w rozwijanie strategicznej relacji, która wzmacnia się w różnorodnych obszarach, dążąc do budowy wielobiegunowego świata rozwoju i pokoju” – dodał.

Serwis NEXTA na platformie X opublikował nagranie z tego spotkania.

🇨🇳🇻🇪Just a few hours ago, Maduro met in Caracas with a special envoy of Xi Jinping



It is unknown whether the Chinese delegation managed to leave Venezuela.



It is possible that Chinese officials are now watching events unfold from the front row. pic.twitter.com/rgL7AwZt77 — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026

Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że atak USA podczas wizyty chińskiego dyplomaty posiada dodatkowe znaczenie polityczne. Amerykanie od lat rywalizują z Chinami, a niektórzy obawiają się, że konflikt pomiędzy mocarstwami doprowadzi do wybuchu III wojny światowej.

Źr. WP; X