W sieci pojawiło się ostatnie nagranie z Nicolasem Maduro zarejestrowano niedługo przed jego pojmaniem przez żołnierzy Delta Force. Prezydent Wenezueli spotkał się z Qiu Xiaoqi, specjalnym przedstawicielem Chin ds. Ameryki Łacińskiej, w Pałacu Miraflores.
W piątek Maduro spotkał się w Caracas ze specjalnym wysłannikiem Chin odpowiedzialnym za politykę azjatyckiego mocarstwa wobec tego regionu. Zaledwie kilka godzin później żołnierze specjalnej jednostki wojskowej Delta Force wyprowadzili prezydenta Wenezueli i wywieźli go razem z żoną do USA.
„Odbyłem przyjemne spotkanie z Qiu Xiaoqi, specjalnym wysłannikiem prezydenta Xi Jinpinga” – napisał Maduro na Telegramie. „Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w rozwijanie strategicznej relacji, która wzmacnia się w różnorodnych obszarach, dążąc do budowy wielobiegunowego świata rozwoju i pokoju” – dodał.
Serwis NEXTA na platformie X opublikował nagranie z tego spotkania.
Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że atak USA podczas wizyty chińskiego dyplomaty posiada dodatkowe znaczenie polityczne. Amerykanie od lat rywalizują z Chinami, a niektórzy obawiają się, że konflikt pomiędzy mocarstwami doprowadzi do wybuchu III wojny światowej.
Przeczytaj również:
- Maduro i jego żona oskarżeni przez USA. Jest komunikat
- Rosja reaguje na pojmanie Maduro i atak USA na Wenezuelę
- Wiadomo, kto dokładnie pojmał Maduro. Media ujawniły informację
Źr. WP; X