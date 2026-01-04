Korea Północna przeprowadziła serię testów rakietowych, wystrzeliwując co najmniej dwa pociski balistyczne w kierunku Morza Japońskiego. Incydent ten wywołał natychmiastową reakcję ze strony Japonii, która określiła działania Pjongjangu jako poważne wyzwanie dla stabilności międzynarodowej.

Według doniesień, pierwszy pocisk balistyczny został odpalony około godziny 7:54 czasu lokalnego (co odpowiada 0:54 w Polsce) z obszaru zachodniego wybrzeża Korei Północnej. Rakieta osiągnęła maksymalną wysokość około 50 kilometrów i pokonała dystans blisko 900 kilometrów, zanim spadła do wód Morza Japońskiego. Drugi pocisk wystartował zaledwie kilkanaście minut później, o 8:05, osiągając podobną wysokość i lecąc na odległość około 950 kilometrów. Oba obiekty wylądowały poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii, nie powodując żadnych strat w ludziach ani uszkodzeń statków czy samolotów.

Analizy przeprowadzone przez służby japońskie, we współpracy z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi, potwierdziły, że były to pociski balistyczne. Brak natychmiastowych doniesień o szkodach nie zmniejszył jednak obaw przed potencjalnymi konsekwencjami takich testów, które naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazujące Korei Północnej rozwijania technologii rakietowych.

Reakcja Japonii i społeczności międzynarodowej

Japoński minister obrony, Shinjirō Koizumi, zareagował błyskawicznie, publikując oświadczenie na platformie X. Podkreślił, że powtarzające się wystrzelenia pocisków przez Koreę Północną stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa nie tylko Japonii, ale całego regionu Azji Wschodniej oraz społeczności międzynarodowej. – Takie działania podważają wysiłki na rzecz stabilizacji i denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego – można odczytać z jego komunikatu, w którym nakazał wzmocnienie monitoringu i gotowości sił zbrojnych.

Rząd w Tokio złożył formalny protest za pośrednictwem swojej ambasady w Pekinie, co jest standardową procedurą w relacjach z Koreą Północną, która nie utrzymuje bezpośrednich kanałów dyplomatycznych z Japonią. Współpraca trójstronna między Japonią, Koreą Południową i USA ma na celu dokładną ocenę zdarzenia i przygotowanie ewentualnych odpowiedzi.

