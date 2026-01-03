Prezydent Donald Trump skierował ostre słowa pod adresem przywódców Kuby i Kolumbii. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu podkreślił, że schwytanie Nicolasa Maduro powinno być lekcją dla wszystkich dyktatorów zagrażających bezpieczeństwu międzynarodowemu. Słowa Trumpa, w tym dosadne ostrzeżenie dla kolumbijskiego prezydenta Gustavo Petro, by „uważał na swój tyłek”.

Operacja wojskowa USA przeciwko Wenezueli zakończyła się sukcesem – Nicolas Maduro wraz z żoną został pojmany przez siły amerykańskie . Trump wykorzystał ten fakt, by podkreślić, że podobne działania mogą dotknąć każdego lidera, który stanowi zagrożenie nie tylko dla własnego narodu, ale i dla interesów Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA zaznaczył, że era bezkarności dla autorytarnych reżimów dobiegła końca, a Wenezuela to dopiero początek.

Ostrzeżenie dla Kolumbii

Najbardziej kontrowersyjne słowa padły pod adresem prezydenta Kolumbii Gustavo Petro. Trump oskarżył bogotańskie władze o tolerowanie, a nawet ułatwianie produkcji i przemytu kokainy do USA. Według prezydenta, w Kolumbii działają fabryki narkotyków, które eksportują substancje bezpośrednio na rynek amerykański, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Ostrzeżenie Trumpa – by Petro „uważał na swój tyłek” – było odpowiedzią na ostrą krytykę kolumbijskiego lidera wobec interwencji w Wenezueli. Petro wezwał do nadzwyczajnego posiedzenia Organizacji Państw Amerykańskich (OAS) oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie Kolumbia ma niestałe miejsce. Dodatkowo, wysłał wojsko i służby ratunkowe na granicę z Wenezuelą, przygotowując się na ewentualny napływ uchodźców.

Te groźby nawiązują do wcześniejszych deklaracji USA o możliwych atakach na instalacje narkotykowe w Kolumbii, co mogłoby zaostrzyć relacje bilateralne. Eksperci wskazują, że takie retoryka może prowadzić do dalszej destabilizacji regionu, gdzie handel narkotykami pozostaje jednym z największych wyzwań.

