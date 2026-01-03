Chiny zareagowały na nocny atak Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę i pojmanie Nicolasa Maduro i jego żony. W oficjalnym komunikacie chińskie władze potępiły atak na suwerenne państwo.

W piątek Maduro spotkał się w Caracas z Qiu Xiaoqi, specjalnym przedstawicielem Chin ds. Ameryki Łacińskiej. Zaledwie kilka godzin później żołnierze z amerykańskiej jednostki specjalnej Delta Force pojmali prezydenta Wenezueli i jego żonę.

Działanie USA spotkało się potępieniem ze strony Chin. „Chiny są głęboko zaskoczone i zdecydowanie potępiają otwarte użycie siły przez USA przeciwko suwerennemu państwu oraz działanie przeciwko jego prezydentowi” – napisano w oficjalnym komunikacie.

„Takie hegemoniczne działania Stanów Zjednoczonych poważnie naruszają prawo międzynarodowe i suwerenność Wenezueli, a także zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu w Ameryce Łacińskiej i regionie Karaibów. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają” – stwierdziły Chiny w oświadczeniu.

W komunikacie zwrócono się również bezpośrednio do Waszyngtonu. „Wzywamy Stany Zjednoczone do przestrzegania prawa międzynarodowego oraz celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych i zaprzestania naruszania suwerenności i bezpieczeństwa innych państw” – czytamy.

Źr. WP