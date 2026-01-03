Donald Trump, na pytanie dziennikarzy, ujawnił szczegóły zatrzymania Nicolasa Maduro – prezydenta Wenezueli. Zdradził, gdzie chciał skryć się dyktator.

Trump wskazał, że gdy siły specjalne USA przystąpiły do pojmania Maduro ten chciał uciec. Miał zmierzać do „bezpiecznego miejsca”, jednak ostatecznie mu się to nie udało. Amerykańscy żołnierze zatrzymali prezydenta Wenezueli razem z jego żoną.

– Próbował przejść do bezpiecznego miejsca. Nie był w stanie się dostać do tego pokoju. Nasi ludzie przeszli przez ochronę tak szybko. Było tam bardzo gorąco i zastanawiali się, czy będziemy w stanie wykorzystać jego zaskoczenie – powiedział amerykański prezydent.

Trump dodał także, że Maduro chciał zamknąć się za stalowymi drzwiami, jednak nie był w stanie tego zrobić. – Nie był w stanie ich zamknąć – powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej zorganizowanej po zatrzymaniu prezydenta Wenezueli.

Głos ws. akcji amerykańskich komandosów zabrał też Dan Caine, przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów, który powiedział, że żołnierze dotarli do posiadłości Maduro po godzinie 1 w nocy. – Oddziały wkroczyły na teren kompleksu Maduro i szybko, precyzyjnie i zdyscyplinowanie zmierzały w kierunku swojego celu, odizolowując obszar, aby zapewnić bezpieczeństwo siłom lądowym podczas zatrzymania oskarżonych osób – zdradził i dodał, że Maduro i jego żona poddali się. Na miejscu doszło do strzelaniny, ale w jej wyniku nie ucierpiał żaden amerykański żołnierz.

